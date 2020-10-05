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    Білий дім нарахував понад 200 контактних осіб з Трампом

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    Дональд Трамп захворів на коронавірус&nbsp; - Білий дім нарахував понад 200 контактних осіб з Трампом
    Дональд Трамп захворів на коронавірус 

    Хворий Трамп міг заразити пару сотень людей

    Білий дім передав представникам штату Нью-Джерсі імена понад 200 осіб, які відвідали події навколо поїздки президента США Дональда Трампа в Бедмінстер у минулий четвер, за кілька годин до того, як він здав позитивний тест на Covid-19. Про це пише Reuters.

    «Білий дім надав представникам штату Нью-Джерсі імена щонайменше 206 осіб, які брали участь у заходах», — заявило Міністерство охорони здоров’я Нью-Джерсі.

    Зазначається, що влада штату зв’язалася з людьми і рекомендувала їм самостійно контролювати наявність симптомів та карантин, якщо вони тісно контактували з президентом США та його персоналом. Чиновники також беруть інтерв’ю у співробітників гольф-курорту Трампа в Бедмінстері та дають рекомендації щодо охорони здоров’я.

    Між іншим, ЗМІ стало відомо, що Трамп приховав результати першого тесту на коронавірус

    Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

    Після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

    Зазначимо, у п'ятницю хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

    ЗМІ повідомляють, що 2 жовтня хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень.

    Також у суботу ввечері телеканал CNN повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.

    Згодом лікар Трампа визнав, що рівень кисню в його крові двічі знижувався.

    До слова, 5 жовтня Дональд Трамп ненадовго покинув лікарню на авто, щоб подякувати своїм прихильниками за підтримку.

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