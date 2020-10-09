Коронавірусний колапс у столиці. Черги до лабораторій подвоїлись (фото)



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Черга до ДНК-Лабораторії на проспекті Маяковського, 5 Фото: Наталка Прудка, Главком

Щоб здати тест, люди займають чергу з ночі

У Києві біля медичних лабораторій, де роблять тести на коронавірус, з самого ранку спостерігаються величезні черги охочих зробити аналіз.

Зокрема, сьогодні, 8 жовтня, о 7 ранку черга з понад 100 людей була біля «ДНК-Лабораторії» на проспекті Маяковського, 5. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Людям доводиться займати чергу ще з ночі, щоб здати тест.

Слід зазначити, що люди в черзі не дотримуються соціальної дистанції. Також є люди без захисних масок.

Нагадаємо, в серпні «Главком» писав про черги біля «ДНК-Лабораторії» на вул. Гришка на столичних Позняках. Тоді черга до дверей лабораторії розтягнулася на кілька сотень метрів на вулиці.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, показник тестування на коронавірус у Києві найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

За добу 7 жовтня у Києві коронавірус виявлено у 422 осіб. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 383 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25896 випадки захворювання на Covid-19.