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    Колапс у столичних лабораторіях. Всі охочі виїхати закордон побігли здавати аналізи на Сovid-19 (відео)

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    У медичних лабораторіях Києва проводять ПЛР-тестування - Колапс у столичних лабораторіях. Всі охочі виїхати закордон побігли здавати аналізи на Сovid-19 (відео)
    У медичних лабораторіях Києва проводять ПЛР-тестування

    Біля медичних лабораторій утворилися величезні чергі охочих здати ПЛР-тест

    У понеділок, 10 серпня, вранці біля «ДНК-Лабораторії» на вул. Гришка на столичних Позняках спостерігался величезна черга.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», черга до дверей лабораторії розтягнулася на кілька сотень метрів на вулиці.

    У черзі стоять охочі здати ПЛР-тест на Сovid-19 для виїзду за кордон. Справа в тому, що зараз період відпусток, а потрапити за кордон на відпочинок можна, лише маючи на руках результати ПЛР-тестування на коронавірус або ІФА-тест на антитіла. Такі вимоги багатьох країн, які готові приймати українців.

    Проте, не всі медичні лабораторії у Києві роблять ПЛР-тести, зокрема «Сінево» не проводить такий аналіз. А, наприклад, у лабораторії «Дніпролаб» можна зробити цей тест лише за попереднім записом, чого не потрібно у «ДНК-Лабораторії».

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