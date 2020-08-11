Колапс у столичних лабораторіях. Всі охочі виїхати закордон побігли здавати аналізи на Сovid-19 (відео)
Біля медичних лабораторій утворилися величезні чергі охочих здати ПЛР-тест
У понеділок, 10 серпня, вранці біля «ДНК-Лабораторії» на вул. Гришка на столичних Позняках спостерігался величезна черга.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», черга до дверей лабораторії розтягнулася на кілька сотень метрів на вулиці.
У черзі стоять охочі здати ПЛР-тест на Сovid-19 для виїзду за кордон. Справа в тому, що зараз період відпусток, а потрапити за кордон на відпочинок можна, лише маючи на руках результати ПЛР-тестування на коронавірус або ІФА-тест на антитіла. Такі вимоги багатьох країн, які готові приймати українців.
Проте, не всі медичні лабораторії у Києві роблять ПЛР-тести, зокрема «Сінево» не проводить такий аналіз. А, наприклад, у лабораторії «Дніпролаб» можна зробити цей тест лише за попереднім записом, чого не потрібно у «ДНК-Лабораторії».