Скільки тестів на коронавірус роблять у Києві: дані від Кличка



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Із початку пандемії у Києві дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу методом ПЛР

У Києві за минулу добу мобільні бригади відібрали 1164 зразки для аналізу на коронавірус

Показник тестування на коронавірус у Києві найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Підкреслю, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тисяч тестів», - розповів мер.

Він зазначив, що зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

«У столиці продовжують активно працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 1164 зразки. А всього з початку своєї роботи – близько 90 тисяч», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

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Одужали 108233

Померли 4690

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У Києві збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Минулої доби до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.