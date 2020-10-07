  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скільки тестів на коронавірус роблять у Києві: дані від Кличка

    • Розсилка
    Із початку пандемії у Києві дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу методом ПЛР - Скільки тестів на коронавірус роблять у Києві: дані від Кличка
    Із початку пандемії у Києві дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу методом ПЛР

    У Києві за минулу добу мобільні бригади відібрали 1164 зразки для аналізу на коронавірус

    Показник тестування на коронавірус у Києві найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Підкреслю, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом з початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тисяч тестів», - розповів мер.  

    Він зазначив, що зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

    «У столиці продовжують активно працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 1164 зразки. А всього з початку своєї роботи – близько 90 тисяч», - наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    У Києві збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Минулої доби до лікарень потрапили 72 пацієнти. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини.

    Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies