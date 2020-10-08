Через десять днів у лікарнях Києва може бути колапс – Марина Порошенко



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Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці

Протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на Covid-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень за добу, - Марина Порошенко

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі Covid-19 переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. При такій тенденції вже за 10 днів в медичних закладах столиці може бути колапс.

Про це повідомила Марина Порошенко, перший номер списку партії «Європейська солідарність» у Київраду, після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8.

За її словами, протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на Covid-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень за добу.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. «За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів», – вважає Марина Порошенко.

За її словами, «на сьогоднішній день ситуація «з точністю до навпаки»: приміщення не підготовлені і не обладнані, лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці».

«Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на Covid-19», – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.