ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд щодо коронавірусу



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Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за останню добу в усьому світі зареєстровано 338 779 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником за добу з початку пандемії.

Про це повідомляє BBC News.

Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії - 78 524, за нею йдуть 41 906 в Бразилії і 38 904 в США.

Останній антирекрд в світі був зареєстрований 2 жовтня. Тоді за добу заразилися 330 340 осіб у всьому світі.

За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.