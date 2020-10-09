ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд щодо коронавірусу
Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за останню добу в усьому світі зареєстровано 338 779 нових випадків зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником за добу з початку пандемії.
Про це повідомляє BBC News.
Найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії - 78 524, за нею йдуть 41 906 в Бразилії і 38 904 в США.
Останній антирекрд в світі був зареєстрований 2 жовтня. Тоді за добу заразилися 330 340 осіб у всьому світі.
За даними ВООЗ, у четвер у всьому світі було зареєстровано ще 5 514 смертей, в результаті чого загальне число загиблих досягло 1,05 мільйона.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.
Читайте також:
- «Не віриш у коронавірус? Приходь до нас!». Інтерв’ю з головним лікарем «ковідного» шпиталя
- Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад
- Бунт Сovіd-атеїстів. Чому українців не лякають найвищі у Європі штрафи
- «Ми залишилися сам на сам з коронавірусом». Інтерв’ю з директором тернопільської лікарні швидкої допомоги
- Тестуйся, хто може! Уряд змінив стандарти надання допомоги: що це означає?