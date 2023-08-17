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«Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою

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«Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою
У виставі «Кортес» використовується ненормативна лексика, а також присутні сексуалізовані сцени
афіша вистави

Театр «Золоті ворота» розпочинає 44-й театральний сезон виставою про героїчний спротив та культурну відсіч ворогу

19 та 20 серпня в театрі «Золоті ворота» відбудеться премʼєра вистави «Кортес» режисерки Тетяни Губрій за пʼєсою сучасної української драматургині Лєни Лягушонкової. Ця подія стане відкриттям 44-го театрального сезону, який пройде під гаслом #CulturalResistance і буде присвячено культурному спротиву тривалій російській агресії. 

Вистава розповідає про Ернана Кортеса – іспанського конкістадора, який очолив висадку європейців в Америці. За сюжетом, мандрівники вирішили «врятувати» імперію ацтеків від їх первісних традицій жертвоприношень та рабовласництва і задля цього користалися звичними для себе засобами – вбивством, мародерством та руйнуванням.  

«Кортес». Найпопулярніший камерний театр столиці розпочинає сезон прем’єрою фото 1

«Пʼєса була написана до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак не втрачає актуальності, а навпаки набуває нових сенсів. Це історія про важливість культурної самоідентифікації та необхідності прощання зі своїм колоніальним минулим. Головне питання, яке стоїть перед героями та глядачами: хто є богом, а хто – варваром. Мені дуже імпонує вислів Вінстона Черчилля про те, що якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу. Саме про це ця пʼєса, про важливість вибору, а також про те, що необхідно прощатися з нашою меншовартістю», – пояснює режисерка Тетяна Губрій. 

Дія пʼєси відбувається в умовному XV столітті, але, як і в будь-якому творі метамодерну, ми бачимо тяжіння до міжісторичної трансгресії, зчитуємо багато відсилок до сучасної поп-культури. У виставі використовується ненормативна лексика, а також присутні сексуалізовані сцени, які можуть зачепити непідготовленого глядача. 

«Більше 300 років яскрава самобутня українська культура потерпає від імперських амбіцій країни-сусіда. Особливо гостро це відчувається зараз, під час повномасштабного вторгнення. Саме про це – наш героїчний спротив, культурну відсіч ворогу – буде цей сезон. Премʼєра «Кортеса» дуже важлива в цьому сенсі, адже в ній піднімаються питання культурної самоідентифікації», – розповіла «Главкому» директорка-художня керівниця театру Маріанна Розстальна. 

«Главком»

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Теги: театр вистава

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