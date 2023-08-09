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Ступка, Сумська, Задніпровський. Актори театру Франка розпочинають новий сезон білою фотосесією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ступка, Сумська, Задніпровський. Актори театру Франка розпочинають новий сезон білою фотосесією
Театр імені Івана Франка розпочав 104-й театральний сезон
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Прем'єрами в новому сезоні на основній сцені стануть «Люкс для іноземців» Дейва Фрімена та «Тартюф» Мольєра

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка розпочав 104-й театральний сезон. Відповідне повідомлення з'явилося у соцмережах закладу.

Крім того, на честь нового сезону пресслужба опублікувала чорно-білу фотосесію іменитих акторів театру Франка.

30 фото
На весь екран
Театр імені Івана Франка розпочав 104-й театральний сезон
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Прем'єрами в новому сезоні на основній сцені стануть «Люкс для іноземців» Дейва Фрімена (режисер Анатолій Хостікоєв) та «Тартюф» Мольєра (режисер Дмитро Богомазов).

На Камерній сцені покажуть «Житейське море» Івана Карпенка-Карого (режисер Петро Ільченко).

Зокрема, 30 вересня актори зіграють «Калігулу» (режисер Іван Уривський) на фестивалі MESS у м. Сараєво (Боснія і Герцеговина).

21 жовтня театр представить виставу «Конотопська відьма» (режисер Іван Уривський) в м. Рівне, До слова, 11 вересня на Камерній сцені відбудеться показ стрічки Ахтема Сеітаблаєва «Мирний 21», а також творча зустріч з акторами та режисером.

Нагадаємо, Національний театр імені Лесі Українки завершив сезон прем’єрою. На сцену повертається популярна п’єса іспанського драматурга Алехандро Касони «Дерева помирають стоячи». Тепер – українською мовою, з оновленим складом, декораціями та новою назвою «Цвіт жакаранди».

Раніше стало відомо, що у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

До слова, актор Дніпровського театру та заслужений артист України Валерій Мойсеєнко помер на 65 році життя після тривалої хвороби.

Теги: Театр Франка театр Київ вистава

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Культура

Ступка, Сумська, Задніпровський. Актори театру Франка розпочинають новий сезон білою фотосесією
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