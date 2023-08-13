Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису

Діана Гасюк
glavcom.ua
Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису
Померла акторка львівського театру ім. Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська
фото з відкритих джерел

Актриса Лідія Остринська мала проблеми зі здоров'ям, але наразі конкретні обставини її смерті залишаються невідомими

У ніч на суботу, 12 серпня, на 56-му році життя пішла з життя актриса Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook провідна редакторка театру імені Марії Заньковецької Леся Кічура.

Як пояснила Леся Кічура у коментарі для Zaxid.net, Лідія Остринська мала проблеми зі здоров'ям, але наразі конкретні обставини її смерті залишаються невідомими.

Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису фото 1

«Вона завжди випромінювала усмішку, світло і позитив. Зовсім недавно я її бачила. І ніколи б не здогадалася, що вона має так серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона завжди була такою живою, доглянутою і завжди усміхненою», – відзначила Леся Кічура.

У творчому багажі Лідії Остринської були унікальні ролі, серед яких Кенді Стар у «Польоті над гніздом зозулі», Настасія Пилипівна у «Ідіоті», В’язопуріха у «Історії коня», леді Макбет у «Макбеті», Мотря у «Кайдашевій сім'ї», а також Одарка у «Сватанні на Гончарівці», Беттіна у «Циліндрі», Надія у «Кризі», Наталка у «Останньому гречкосії». Вона була видатною солісткою оркестру театру імені Марії Заньковецької з різноманітним пісенним репертуаром. Остання роль, виконана актрисою, – Айлін у виставі «Каліка з Інішмаану». Крім того, Лідія Остринська також знімалася у кіно.

Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису фото 2

Нагадаємо, на 54-му році пішла з життя відома акторка, Заслужена артистка України Ольга Когут

Теги: театр Facebook актриса Позитив акторка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цвіт жакаранди» – четверта версія п’єси «Дерева помирають стоячи» в історії театру Лесі Українки. На фото – фінал прем’єри 4 черпня 2023 року
У тіні дерев… Театр Лесі Українки оновив популярну виставу
6 серпня, 21:07
Без заборони виїзду зберегти українську націю не вдасться, вважає Денисенко
Автор скандального посту пояснив, чому чоловікам варто обмежити виїзд за кордон після перемоги
6 серпня, 17:48
Селена Гомез
Селена Гомез на вечірці покрасувалася в образі Барбі
25 липня, 15:18
Остап – син легенди українського кіно та Героя України Богдана Ступки
Ступка, який перебуває під домашнім арештом, репетирує нову виставу у театрі Франка (фото)
25 липня, 09:49
Детектив Эркюль Пуаро
Вийшов трейлер кінофільму «Привиди у Венеції»
20 липня, 12:59
«Украдене щастя». Прем’єра у театрі Лесі Українки
Російська драма стала українською. Театр Лесі Українки завершує сезон знаковою прем’єрою культурний фронт
17 липня, 21:00
Молодик причиною масових вбивств назвав «Люцифера»
Подробиці трагедії у Харкові: молодик убив свою родину, бо в нього «вселився Люцифер»
16 липня, 20:49
Дефіцит бюджету України покривають міжнародні партнери, розповів Шмигаль
Шмигаль пояснив, звідки уряд бере гроші під час війни
16 липня, 17:59
Кінофільм вийде в український прокат 21 липня
Вийшов трейлер найпохмурішого фільму Крістофера Нолана
14 липня, 11:43

Події в Україні

ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»
Росія почала ховати свої кораблі в Чорному морі – «Південь»
Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису
Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
Обстріл Херсонщини, удар по Оріхову. Ситуація в регіонах
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
14K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
13K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
9491
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8996
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
7853
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту