Львівський театр Заньковецької втратив провідну актрису

Актриса Лідія Остринська мала проблеми зі здоров'ям, але наразі конкретні обставини її смерті залишаються невідомими

У ніч на суботу, 12 серпня, на 56-му році життя пішла з життя актриса Львівського національного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook провідна редакторка театру імені Марії Заньковецької Леся Кічура.

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Як пояснила Леся Кічура у коментарі для Zaxid.net, Лідія Остринська мала проблеми зі здоров'ям, але наразі конкретні обставини її смерті залишаються невідомими.

«Вона завжди випромінювала усмішку, світло і позитив. Зовсім недавно я її бачила. І ніколи б не здогадалася, що вона має так серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона завжди була такою живою, доглянутою і завжди усміхненою», – відзначила Леся Кічура.

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У творчому багажі Лідії Остринської були унікальні ролі, серед яких Кенді Стар у «Польоті над гніздом зозулі», Настасія Пилипівна у «Ідіоті», В’язопуріха у «Історії коня», леді Макбет у «Макбеті», Мотря у «Кайдашевій сім'ї», а також Одарка у «Сватанні на Гончарівці», Беттіна у «Циліндрі», Надія у «Кризі», Наталка у «Останньому гречкосії». Вона була видатною солісткою оркестру театру імені Марії Заньковецької з різноманітним пісенним репертуаром. Остання роль, виконана актрисою, – Айлін у виставі «Каліка з Інішмаану». Крім того, Лідія Остринська також знімалася у кіно.

Нагадаємо, на 54-му році пішла з життя відома акторка, Заслужена артистка України Ольга Когут.