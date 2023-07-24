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Зустріч Путіна та Лукашенка: аналітики вказали на символічні жести диктатора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зустріч Путіна та Лукашенка: аналітики вказали на символічні жести диктатора
Путін також зробив незвичайну спробу сфотографуватися з натовпами росіян
фото з відкритих джерел

Путін і Лукашенко відвідали Кронштадт з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим і молодшою дочкою міністра оборони Росії Сергія Шойгу Ксенією Шойгу

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко зробив кілька важливих символічних жестів. На це вказують аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Путін прагнув продемонструвати владу і впевненість у своїй перевазі над прихильниками Євгена Пригожина.

Експерти звертають увагу, що Путін взяв Лукашенка з собою в Кронштадт в Санкт-Петербурзі – історично значиму фортецю, де російські солдати провели відоме невдале антибільшовицьке повстання на початку 1921 року, яке радянський уряд в кінцевому підсумку придушив.

Путін і Лукашенко відвідали Кронштадт з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим і молодшою дочкою міністра оборони Росії Сергія Шойгу Ксенією Шойгу. Як відзначають аналітики, і Бєглов, і Шойгу є особистими ворогами Пригожина, і публічна зустріч Путіна з ними і Лукашенком з історичних причин невдалого повстання в Кронштадті майже напевно була покликана, щоб сигналізувати про поразку збройного повстання Пригожина.

Путін також зробив незвичайну спробу сфотографуватися з натовпами росіян, в тому числі з дітьми, перебуваючи в Кронштадті, ймовірно, щоб представити себе популярним і улюбленим лідером серед росіян. «Ці символічні жести вказують на те, що Путін стурбований своєю популярністю, безпекою свого режиму і безліччю фракцій, що борються за владу у вищих ешелонах російського керівництва», – йдеться у зведенні.

Путін і Лукашенко також посилили ІПСО проти Заходу. Зокрема, обидва продовжили поширювати вкиди про «невдалий контрнаступ ЗСУ», про нібито існуючі «загрози» для Польщі від перекинутих до Білорусі «вагнерівців». При цьому в Інституті вивчення війни впевнені, що ті засоби і сили ПВК, які вже перекинуті в Білорусь, не становлять загрози ні для Польщі, ні для України.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі із Путіним заявив, що бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, нібито хочуть атакувати Польщу.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко путін президент диктатор контрнаступ вистава

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