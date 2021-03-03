Генпрокурорка Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову. Усі деталі

Справа стосується інтерв‘ю «позаштатного агента НАБУ» Євгена Шевченка

Генпрокурка Ірина Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову. Справа стосується інтерв‘ю з «позаштатним агентом НАБУ» Євгена Шевченка для програми «Соромно», де Соколова є ведучою. Справу розгляне Печерський суд у квітні, повідомила журналістка на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Соколової, у програмі йшлося про «найбільший хабар в історії не тільки України, але і Європи готівкою. $6 млн кешем за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського».

«В інтерв‘ю Євген розповідає про роль Венедіктової в цьому процесі. І про бажання Венедіктової цю справу «загасити». Євген говорить прямим текстом, що «я стверджую, що Венедіктова брала хабар за це». Мені дивно, бачити позов пані генпрокурорки й по сумісництву «ока государєвого» проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як «відповідач». Інтерв’ю – це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв’ю гість», – пише Соколова.

За словами Соколової, наразі потрібно говорити про чинне законодавство щодо свободи слова й журналістської діяльності. Вона нагадала, що частиною третьою статті 15 Конституції України встановлено, що цензура в Україні заборонена.

У суботу, 27 лютого, учасники акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами.

Протестувальники вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Активісти переконані, що саме вона винна у кримінальному переслідуванні Стерненка, якого засудили до семи років та трьох місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна.