Зеленський наклав вето на закон про єдиний портал для викривачів корупції

«Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів», – пояснив своє рішення президент

Документ повернуто до Верховної Ради з пропозиціями глави держави

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон про організацію Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів», який було ухвалено 4 лютого 2021 року», – розповіли в Офісі президента.

Документом, зокрема, запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь.

Водночас в Офісі президента підкреслили, що мета та цілі обробки даних про викривачів законом не визначаються, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу. Також повідомляється, що не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них.

За даними Банкової, законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК.

В Офісі глави держави зауважили, що такий підхід не відповідає Конституції, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (частина друга статті 32 Конституції), а також закону «Про захист персональних даних».

«Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння», – пояснив своє рішення президент.

Нагадаємо, у лютому нардепи схвалили у другому читанні законопроект №3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

Єдиний портал повідомлення мав би працювати цілодобово та у вільному доступі.