Держдеп: санкції проти Коломойського базувалися на достовірній інформації

Державний секретар отримав достовірну інформацію про те, що Коломойський був причетний до значної корупції, заявили у Деждепі

Інформація про Коломойського «була зібрана з різних джерел»

Офіційний Вашингтон мав «достовірну інформацію» щодо значної корупції з боку українського олігарха Ігоря Коломойського, коли приймав рішення запровадити санкції проти нього.

Про це заявив під час телефонного брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Державний секретар отримав достовірну інформацію про те, що Коломойський був причетний до значної корупції під час виконання обов'язків губернатора», – зауважив офіційний представник американського відомства.

Він уточнив, що інформація «була зібрана з різних джерел». Крім того, за його словами, «численні ЗМІ широко інформували про корупційну діяльність Коломойського, і це також було предметом розслідування з боку українського уряду».

Прайс наголосив, санкції «базуються на діях під час його (Коломойського – ред.) перебування на посаді, але Держдепартамент також звертає увагу на нинішні послідовні зусилля Коломойського, спрямовані на підрив демократичних процесів та інституцій, які становлять серйозну загрозу для майбутнього України».

Як підкреслив речник Держдепартаменту США, санкції проти Коломойського є «потужним сигналом, що Сполучені Штати підтримують усіх українців, зусилля яких сприяють просуванню реформ».

Він також зауважив, що Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні досягти майбутнього, за яке багато українців вийшли на Майдан під час Революції гідності.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Джерело: Укрінформ