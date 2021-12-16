Костел святого Миколая відновлюватимуть за унікальною німецькою технологією

Вперше в Україні буде використана технологія Remmers GmbH для очищення декоративних елементів під час реставрації

Розпочалася активна фаза відновлення Костелу святого Миколая у Києві, що постраждав від пожежі у вересні 2021 року. Для реставрації вперше в Україні застосують технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів декору, розроблену німецьким дослідним інститутом. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Протиаварійні роботи – дуже тонка справа. Обмежені терміни та пришвидшений темп виконання не повинні позначитись на якості робіт, саме тому велика увага приділяється технології та врахуванню зарубіжного досвіду. І, не забуваємо, що йдеться про пам’ятку архітектури національного значення – а, отже, відповідальність у рази вище», – сказав він.

За тиждень реставратори провели підготовчі роботи, розчистили сміття, виготовили захисні металоконструкції для вікон, виконали демонтаж та складування люстр.

Наразі триває монтаж захисних конструкцій вікон, що постраждали від високих температур. Також фахівці готуються до очищення внутрішніх поверхонь та встановлюють риштування.

Щоб очистити найбільш постраждалі декоративні елементи Костелу максимально дбайливо та обережно, вперше в Україні буде використана технологія Remmers GmbH. Вона дозволяє глибоко очищувати без механічного впливу такі чутливі матеріали як ліпнина, кераміка, мармур, природний камінь, гіпс, поліроване дерево тощо. Цю ж технологію використовували для реставрації видатних пам’яток у Німеччині, Франції, Великобританії, Бельгії, США, Канаді, Швейцарії, Португалії, Іспанії. Усі необхідні компоненти очисної суміші виробник передав Костелу Святого Миколая безкоштовно.

Нагадаємо, 3 вересня в органі Костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

На початку грудня стало відомо про початок протиаварійних робіт у Костелі святого Миколая в Києві. Їх виконає ТОВ «Укрспецреставрація».

Орієнтовно, роботи триватимуть у грудні 2021 р. – січні 2022 року.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн. Гроші на відновлення Костелу надали благодійники – громадяни України та бізнес.

Костел святого Миколая буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.



