Кияни вирішують долю Гостиного двору: для містян запустили опитування

Гостиний двір на Подолі перебуває в аварійному стані та потребує термінової реставрації

В опитуванні можуть взяти участь не лише кияни, а й ті, хто проживає у столиці або часто її відвідує

Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору на Контрактовій площі. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Автори опитування цікавляться думкою киян, що саме має бути у Гостиному дворі після його реставрації, а які об’єкти краще не розташовувати у ньому.

Опитування – за посиланням.

Проголосувати можуть не лише кияни, а й ті, хто проживає у столиці або часто її відвідує.

Результати голосування Міністерство культури та інформаційної політики використає для того, щоб розробити деталізовану дорожню карту реставрації Гостиного двору.

Нагадаємо, 2011 року будівлю позбавили статусу пам’ятки архітектури, що перебуває під охороною держави. Гостиний двір був переданий ПАТ «Укрреставрація» для реконструкції на торговий центр з офісними приміщеннями. З того часу кияни борються за збереження пам’ятки та її використання з врахуванням інтересів містян.

Цьогоріч уряд повернув Гостиному двору статус пам’ятки. Нещодавно Гостиний двір взято під державну охорону.

Наразі розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.