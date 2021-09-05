Пожежа в костелі Святого Миколая – результат дикої халатності держави

У Києві скоро заклади культури під управлінням міністерства культури закінчаться

А знаєте, що спільного між палаючим Костелом Святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та розруйнованим Гостинним двором на Контрактовій?

Всі вони знаходяться на балансі Міністерства культури.

За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа – лише яскрава вершина айсбергу), відповідало і відповідає саме це міністерство.

Я тут постійно критикую бездіяльність Ткаченка, але сьогодні, мабуть, не буду. Надто все печально і очевидно. Просто висловлю йому співчуття, і хочу надати кілька порад, що робити далі.

1. Костел Святого Миколая, очевидно потрібно рятувати від «управління» Вашого міністерства. Ось що пише про ситуацію Ганна Путова

«Пожежа сталася, як я і думала, через коротке замикання. Ха! Дивно, що це сталося лише зараз! Ще 6 років тому там вода від талого снігу та дощу стікала у навах по колонам просто по проводці і стукала об паркет, ритмічно супроводжуючи концерти та Святі Меси.

Це – результат дикої халатності держави.

Reqiescat in pace, орган Rieger-Kloss!»

Тож мабуть, досить! Варто передати католицкій громаді столиці, котра бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо приводить до того, що відповідальна за збереження пам‘ятки держава в особі міністерства не може його зберегти.

2. Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. Та нарешті об’єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва.

3. Мій улюблений Гостиний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам УСІХ фракцій Київради, котрі представляють громаду міста (в тому числі і вимогам фракції Слуги Народу в КМР). І, врешті, передати стражденну будівлю на баланс міста, щоб почалась її довгождана реставрація, з урахуванням бачення громади міста та Подолу.

Паралельно раджу також подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для більш компетентного та рішучого керівника. А то у нас в Києві скоро заклади культури під управлінням міністерства закінчаться.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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