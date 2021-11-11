Визначено дату передачі Костелу святого Миколая римо-католицькій церкві

Наразі у Костелі святого Миколая ведуться протиаварійні роботи

Костел святого Миколая буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року. Таких домовленостей вдалося досягнути парафії Костелу св. Миколая у Києві та Міністерству культури та інформаційної політики України. Про це повідомляється на сторінці парафії у Facebook.

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України в межах компетенції сприятиме пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та його переміщенню до інших відповідних приміщень до 1 червня 2022 року.

До моменту передачі Костелу у постійне користування релігійної громади Мінкульт зобов’язується вжити заходів з метою підготовки необхідної документації для укладення з релігійною громадою охоронного договору на приміщення Костелу до 1 травня 2022 року, а також розроблення та погодження проєкту охоронного договору.

«Тобто 1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного Костелу св. Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно Церкви», – йдеться в повідомленні парафії св. Миколая у Києві.

Як відомо, 3 вересня в органі Костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення Костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая римо-католицькій громаді.