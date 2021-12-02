Ткаченко передумав йти у відставку і похвалився бюджетом на наступний рік

У 2022 році на програму «Велика реставрація» буде направлено 3,6 млрд грн

Міністр культури Олександр Ткаченко передумав йти у відставку, адже бюджет на культуру на 2022 рік суттєво зріс. Як заявила сьогодні заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, до другого читання бюджет на культуру було суттєво збільшено, тому «міністр працює».

«Ще чекають остаточні домовленості про майбутню реформу гуманітарної сфери... Сподіваємося, міністр продовжить роботу і реалізовуватиме (заплановане. – ред.)», – сказала нардепка.

Своєю чергою Ткаченко після прийняття Верховною Радою державного бюджету на наступний рік похвалився видатками на сферу культури та інформполітики.

«Бюджет 2022 року на культуру, креативну індустрію та інформаційну політику – 14,5 млрд грн. У тому числі субвенції – 1,8 млрд грн («Велика реставрація» та Центри культурних послуг). Зараз Мінкультури без видатків на кіно, але 4,6 млрд грн дофінансування сфери – наша з вами спільна перемога. Непроста (навіть сказати би дуже), але перемога», – написав міністр у соцмережах.

Ткаченко виокремив наступні пункти:

«Велика реставрація» входить у 2022 році з реально належним бюджетом. На реставрацію закладів загальнодержавного значення, будівництво Меморіалу жертв голодомору та Меморіалу Героїв Небесної Сотні та на реставрацію пам’яток культурної спадщини місцевого значення – 3,6 млрд грн.

Ми посилаємо інформбезпеку. Перші враховані видатки на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки та розширення мережі Укрінформу, а також його мовлення за кордоном. Це сприятиме посиленню захисту суверенітету України – 631,2 млн грн.

Заплановано фінансування (ура) Державної інспекції культурної спадщини України – 13,8 млн грн та Державної служби охорони культурної спадщини України – 19,3 млн грн. Вони нарешті запрацюють.

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках – 597,7 млн грн.

Збільшили фонд розвитку закладів загальнодержавного значення. співпраця давши можливість збільшити та посилити діяльність. Загальна сума – 1,8 млрд грн.

Для реалізації планів важливого для нашої нації Українського інституту національної пам’яті – 167,3 млн грн. Сума в заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву.

Фінансово посилюємо діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі – 335,5 млн грн.

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів – 1,1 млрд грн.

Врахована субвенція місцевим бюджетом на створення центрів культурних послуг (ЦКП) – 100 млн грн за рахунок субвенцій.

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, включно з проведенням Фондом заходів із підтримки проектів – 703 млн грн.

Передбачено сфери підготовки кадрів для культури та мистецтва закладами фахової передової та вищої освіти – 1,6 млрд грн. У тому числі капітальні видатки розвитку для Київського державного хореографічного училища – 132 млн грн.

Заплановані заходи у сфері культури та мистецтва, охорона культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державна мовна політика, міжнаціональні відносини, релігії та захист прав національних спільнот із врахуванням проведення Днів України в Європі та Міжнародного мистецького форуму – 469 млн грн.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 2 млрд грн, враховуючи заходи з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері. З цієї суми фінансової підтримки Національної суспільної телерадіокомпанії України становило 1,9 млрд грн.

Робота національних художніх колективів, концертних організацій та їхніх дирекцій, національних і державних організацій – 942,7 млн грн.

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти – 273,6 млн грн.

На діяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті – 17,2 млн грн.

Для Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти – 20,1 млн грн.

Цифровізація культури (фінансують вперше) – 40 млн грн.

«І окремо про кіно. Відстоюванням бюджету на цю сферу опікувались ми, збільшивши цифру 673,1 млн грн у першому читанні до 1,687 млрд грн у другому. Яку і затвердили. На засіданні уряду, на якому затверджувався проєкт бюджету, також в протоколі зафіксовано моє зауваження щодо необхідності перегляду у першому кварталі додаткових коштів на Музей Голодомору та Гостинний Двір», – написав Ткаченко.

Як відомо вже, 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Дивіться, як голосували нардепи.

Нещодавно народний депутат від апртії «Слуга народу» Микита Потураєв в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Міністерство культури України і надалі очолюватиме Олександр Ткаченко, попри те, що нещодавно він подавав заяву про відставку.

Як повідомляв «Главком», 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Він пояснив, що причинами стали недофінансування в сфері культури, а також те, що рішення Кабміну щодо Держкіно ухвалювалося без погодження з МКІПом.

У вівторок 16 листопада Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка.

Також 16 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «слуги» не підтримають відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури.