Стартує відновлення Костелу святого Миколая після пожежі. Названо вартість робіт

Відновлювальні роботи в Костелі триватимуть два місяці

Розпочинаються протиаварійні роботи в Костелі святого Миколая в Києві. Їх виконає ТОВ «Укрспецреставрація». Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником.

Будуть виконані такі протиаварійні роботи:

укріплення віконних конструкцій,

ремонт підлоги,

очистка та утилізація сажі,

ремонт системи опалення,

ремонт системи електропостачання та освітлення,

ремонт системи пожежогасіння,

встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

Орієнтовно, роботи триватимуть у грудні 2021 р. – січні 2022 року.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

«Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проєктно-кошторисної документації», – повідомив Ткаченко.

Як відомо, 3 вересня в органі Костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення Костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая римо-католицькій громаді.

Костел святого Миколая буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.