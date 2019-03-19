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    Кум Путіна продає свій елітний маєток під Києвом

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    <p>Будинок-хонка площею 1125 квадратних метрів, оточений понад 30 га землі, зведений у місті Українка</p> - Кум Путіна продає свій елітний маєток під Києвом

    Будинок-хонка площею 1125 квадратних метрів, оточений понад 30 га землі, зведений у місті Українка

    Одна сотка володінь Медведчука оцінена ним у 4,5 тисячі доларів

    Кум російського президента Володимира Путіна та лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук продає свій маєток та землю під Києвом. Оголошення про продаж розмістили в закритій групі ріелторів 14 березня.

    Про це повідомляє Центр протидії корупції.

    Будинок-хонка площею 1125 квадратних метрів, оточений понад 30 га землі, зведений у місті Українка на березі річки Стугни в Обухівському районі Київської області.

    Одна сотка володінь Медведчука оцінена ним у 4,5 тисячі доларів. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 метрів квадратних та басейн.

    Загалом маєток майбутньому господарю обійдеться під 360 мільйонів гривень.

    Кілька років тому журналісти згадували цей маєток у своєму розслідуванні про нерухомість Медведчука. Тоді зазначалося, що ці землі були виділені фірмі Медведчука у 2000-х нібито під рекреаційний об’єкт.

    Зараз вказана територія розбита на кадастровій карті на дві ділянки, хоча й продається єдиним майновим комплексом. Більшою, на 24,4 га, володіє ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур». Його кінцевим бенефіціарним власником є дружина політика Оксана Марченко. Інша ділянка записана на ТОВ «Компанія з управління активами «Мтір Ессет Менеджмент», за якою стоять кілька кіпрських офшорних компаній.

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