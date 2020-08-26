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    Суд відправив за грати майора, який п’яним наїхав на трьох курсанток

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    <span>Володимир Холодний у суді заявив, що шкодує через скоєне&nbsp;</span> - Суд відправив за грати майора, який п’яним наїхав на трьох курсанток
    Володимир Холодний у суді заявив, що шкодує через скоєне 

    Чоловіка взяли під варту на 60 діб

    Сьогодні в Шевченківському суді Києва обирали запобіжний захід для майора Володимира Холодного, якого підозрюють у наїзді на курсанток у Києві. Суддя задовольнила клопотання прокурора: тримання під вартою до 23-го жовтня.

    Про це повідомляє «5 канал».

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    Прокоментував інцидент і сам військовослужбовець. 

    Холодний у суді сказав: «На даний момент я не буду уникати покарання. Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим».  

    Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

    Дівчат прооперували у військовому госпіталі. Сьогодні вранці повідомлялося, що двом із них ампутували по нозі.  Стан третьої кусантки дещо ліпший.

    Волонтерка Наталія Воронкова повідомляла, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.

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