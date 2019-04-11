Квітковий годинник у центрі Києва демонтують



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Минулого року годинник прикрасили петриківським розписом

На Алеї Героїв Небесної сотні буде створено Меморіал

Квітковий годинник біля Майдану Незалежності на схилі вздовж Алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва буде демонтовано.

Годинник планують демонтувати після закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій та надання на це дозволу. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київзеленбуд» у відповідь на інформаційний запит УНН.

«Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва планується виконання робіт з демонтажу квіткового годинника після закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій та надання дозволу на проведення зазначених демонтажних робіт», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з відведенням земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 у Печерському та Шевченківському районах м. Києва для будівництва Меморіалу Героїв Небесної сотні.

У підприємстві «Київзеленбуд» додали, що питання перенесення або не перенесення квіткового годинника знаходиться поза межами його компетенції та компетенції КП УЗН Печерського району м. Києва.

Нагадаємо, минулого року годинник прикрасили петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової.