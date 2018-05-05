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    Квітковий годинник у Києві прикрасять петриківським розписом

    Завершити оформлення і презентувати композицію планують 20 травня
    Дизайн квіткового годинника біля алеї Героїв Небесної сотні оновлять до Дня Києва.  «Зеленбудівці» висадять понад 20 тисяч різноманітних квітів.  Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової, повідомляє телеканал «Київ».
    • Сьогодні, 13:00
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    Завершити оформлення і презентувати композицію планують 20 травня

    Дизайн квіткового годинника біля алеї Героїв Небесної сотні оновлять до Дня Києва. 

    «Зеленбудівці» висадять понад 20 тисяч різноманітних квітів. 

    Цьогоріч годинник прикрасять петриківським розписом. Квітковий орнамент розробили за проектом ландшафтного дизайнера Алли Філіпової, повідомляє телеканал «Київ».

    «Зеленбудівці» вже другий день облаштовують територію довкола годинника, а завершити оформлення і презентувати композицію планують 20 травня.

    Як повідомлялося, 7 травня у Києві урочисто відкриють квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року – Олександра Абраменка.

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