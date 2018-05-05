У Києві створили квіткову клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)
- Сьогодні, 12:09
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Урочисте відкриття квіткового панно відбудеться 7 травня
У Києві урочисто відкриють квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року – Олександра Абраменка. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».
Клумба розташована біля станції метро «Лівобережна».
Урочисте відкриття відбудеться 7 травня о 10:30.
Квіткового панно «Олімпійське золото» створено зусиллями фахівців Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дніпровського району.
У заході візьмуть участь Олександр Абраменко, представники Міністерства молоді і спорту, в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Наталія Бєлоусова, співкоординатор кампанії «Спільна Олімпійська Перемога Олександр Соколинський, чемпіонка Олімпійських ігор 2014 року з біатлону Олена Підгрушна.
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