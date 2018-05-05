У Києві створили квіткову клумбу на честь олімпійського чемпіона Абраменка (фото)

Урочисте відкриття квіткового панно відбудеться 7 травня

У Києві урочисто відкриють квіткову клумбу «Олімпійське золото» на честь чемпіона з фристайлу 23-х Зимових Олімпійських Ігор в Південній Кореї -2018 року – Олександра Абраменка. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд». Клумба розташована біля станції метро «Лівобережна». Урочисте відкриття