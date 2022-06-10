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    Новини

    Легендарний український співак став почесним громадянином Києва (фото)

    Митець став почесним громадянином столиці - Легендарний український співак став почесним громадянином Києва (фото)
    Митець став почесним громадянином столиці
    фото: Тарас Петриненко/ Facebook

    Композитора відзначили нагородою

    Український музикант, співак, композитор та поет Тарас Петриненко нагороджений високим званням Почесного громадянина міста Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Від творчої майстерні Тараса Петриненка висловлюємо щиру подяку меру міста Віталію Кличку, депутатському корпусу Київради і зокрема депутатам фракції «Європейська солідарність»– Київ», які посприяли відзначенню творчості поета і композитора Тараса Петриненка!», – йдеться в повідомленні.

    Тарас Петриненко – автор пісні «Україна», що перетворилася на своєрідний неофіційний гімн України. Найвідоміші пісні: «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас», «Любов моя», «Новий рік», «Ми не закінчили розмову» тощо.

    Народний артист України.

    Народився 10 березня 1953 року (69 років) в Києві.

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    Теги: росія окупанти Європейська солідарність Київ війна Україна Facebook окупація співак #stoprussia
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    Легендарний український співак став почесним громадянином Києва (фото)