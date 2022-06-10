Легендарний український співак став почесним громадянином Києва (фото)
Композитора відзначили нагородою
Український музикант, співак, композитор та поет Тарас Петриненко нагороджений високим званням Почесного громадянина міста Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Від творчої майстерні Тараса Петриненка висловлюємо щиру подяку меру міста Віталію Кличку, депутатському корпусу Київради і зокрема депутатам фракції «Європейська солідарність»– Київ», які посприяли відзначенню творчості поета і композитора Тараса Петриненка!», – йдеться в повідомленні.
Тарас Петриненко – автор пісні «Україна», що перетворилася на своєрідний неофіційний гімн України. Найвідоміші пісні: «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас», «Любов моя», «Новий рік», «Ми не закінчили розмову» тощо.
Народний артист України.
Народився 10 березня 1953 року (69 років) в Києві.