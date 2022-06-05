Андрій Хливнюк. 10 фактів із життя співака

Лідер «Бумбокса» є прикладом того, як у важкі часи кожен може бути корисним для країни

Проміняв мікрофон на автомат

Після того, як Андрій Хливнюк, патрулюючи вулиці Києва разом з теробороною, спонтанно заспівав «Ой у лузі червона калина», пісня стала, по суті, гімном російсько-української війни. Інтерес і до «Калини», і до її виконавця підігріло й те, що легендарний Pink Floyd записав композицію Hey Hey Rise Up – також за мотивами переосмисленого Хливнюком народного твору.

У перші ж дні трек зайняв перше місце в чартах 25 країн. Що ж до лідера «Бумбокса», то його слава стала ще більшою після поранення, яке Хливнюк отримав в ході мінометного обстрілу. Але що ми знаємо про нього іще, крім того, що Хливнюк воює, співаючи, та співає, воюючи?

«Главком» зібрав 10 фактів із життя та творчості Андрія Хливнюка, про які ви, можливо, не знали.

У рідній школі висить його портрет

У школі Хливнюка «булили» та «тролили», проте зараз ним пишаються (фото: cherkasy-trend.in.ua)

Андрій Хливнюк народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. У родині його дитинство минало безхмарно, а от у школі виникали певні складнощі. «Я був улюбленою дитиною в сім’ї, і всі мої починання підтримувалися», – говорить артист, додаючи, що без такої підтримки з боку рідних навряд чи впорався би.

При цьому, каже Андрій, він «навчався в спецшколі, туди було важко потрапити, особливо якщо ти з небагатої сім’ї (…) І там тобі раптом кажуть, що ти — аутсайдер, ти не такий, як ми, ти другий сорт. Тобі здається, що це кінець світу, ти ладен захворіти і померти. А тепер у цій школі висить мій портрет. Твій особистий результат говорить краще за тебе. Головне — не зупинятися».

Після середньої школи Хливнюк закінчив бізнес-коледж і збирався стати графічним дизайнером. Із цим не склалося, хоча він і зараз іноді малює ручкою, тушшю або олівцем. Також були плани здобувати освіту перекладача, для чого майбутній співак подався у Черкаський національний університет. Але й переклади в його житті не відбулися, рушивши слідом за графічним дизайном. На якомусь етапі Хливнюк чітко зрозумів, чим би він хотів займатися, і тут йому стало у нагоді навчання у музичній школі. Хливнюк закінчив її за класом акордеону, займаючись паралельно і вокалом теж.

«Украв» гітариста у «Тартака»

Хливнюк та колишній «тартаківець» Самойло (фото з відкритих джерел)

Гурт Бумбокс був утворений в середині 2004 року. «Все почалося з того, що двоє музикантів, задіяних у відомих в Україні гуртах, почали разом складати музику. Причому робили це більше для власного задоволення, ніж в розрахунку, що з спільної затії вийде щось серйозне», – пише портал UA Music. Під двома музикантами маються на увазі Андрій Хливнюк та Андрій Самойло, а під гуртами, де вони грали, відповідно, «Графіт» та «Тартак».

При цьому Хливнюк та Самойло зустрілися, можна вважати, випадково. Вони разом орендували квартиру. «Він жив в одній кімнаті, я – в інший, – розповідає Самойло. – Причому ми прожили таким чином рік та про музику розмов не заводили. А потім я купив акустичну гітару і якось увечері грав свою мелодію. Прийшов Андрій, послухав, щось наспівав. Нам сподобалося. Ми відразу вирішили, що потрібен хороший ді-джей, і запросили Валіка (Валентина Матиюка, також із «Тартака» – ред.). Так вже через місяць з'явилася група «Бумбокс».

Включав у райдер корм для оленя

Про оленів співав ТіК, а корм для них вимагав «Бумбокс» (фото: Артур Радько)

Перший альбом «Бумбокса» вийшов у 2005 році. Називався він «Меломанія», і був записаний у студії «Fuck! SubmarinStudio» в рекордно короткі терміни – всього за 22 години. З численних заготовок групи в альбом увійшли 11 треків, розповідає UA Music. А вже за рік другий альбом гурту «Family Бізнес» отримав в Україні статус золотого: його продали у кількості близько 100 тис. екземплярів. Всього з 2005 року гурт випустив сім альбомів і зняв 29 кліпів.

Цікаво, що певний час музиканти включали до райдера групи пункт «корм для оленя». Оленів, звісно, серед них не було, проте хтось креативний та дотепний у складі групи перевіряв у такий спосіб організаторів концерту на уважність – читають або ні вони цей райдер.

Може випити 20 грам перед концертом, але не більше

Хливнюк розповів «Таблоїду», що випити може, але зовсім трохи (фото: tabloid.pravda.com.ua)

Чутки про те, що «Бумбокс» дозволяє собі «розслаблятися» перед виходом на сцену, Хливнюк неодноразово спростовував: «Якщо я не розспівався чи щойно прокинувся, то можу собі дозволити 20 грамів. Але не можна випивати алкоголь перед концертом, бо йде сильне навантаження на організм. А коли в ньому є алкоголь, ваш організм потім вам не подякує за це. Ви просто лажатимете через 20 хвилин від вина або горілки, або віскі. І не тому, що ви п’яні: просто ваші голосові зв’язки не будуть відповідати вашим вимогам», – цитує Хливнюка «Таблоїд».

Перші великі гроші заробив на пивній етикетці

Перші великі гроші музикант заробив, згадавши, що він ще й художник (фото з відритих джерел)

Хливнюк заробив свої перші гроші завдяки мистецтву, але музика тут ні до чого. Андрію став у пригоді його талант дизайнера. «Я пам’ятаю чітко, коли заробив справді багато грошей. Це було десь в 1999 році. Я отримав першу свою роботу, мені треба було розробити одну торговельну марку разом зі своїм партнером, дизайнером, зробити пивну етикетку. Пиво називалося «Богдан». Це ще все було в Черкасах. Вони нам дали за цей проєкт зарплатні стільки, що ми змогли повністю завантажити «Запорожець» кавунами і поїхати на базу відпочинку, там три дні висіти, замовляючи все, що завгодно. Враховуючи, що там були тільки цигарки, шашлики і червоне міцне вино, як раз на це вистачило. От це було реально багато грошей», – ділиться музикант.

Мав «безладний сексуальний досвід»

Андрій Хливнюк та Наталій Гоцій у кліпі (фото: facebook.com/boomboxfamily)

Хливнюк мало і неохоче говорить про особисте життя. Проте видання «Ліза» переконує, що артист – той ще серцеїд, і перераховує його романи: з телеведучою Лідією Таран, письменницею Іреною Карпою, діджейкою Яною Алтуховою. «Знайти свою єдину та неповторну дуже складно – чоловіки за тридцять, як правило, шукають її не в бібліотеках та громадському транспорті, – цитує «Ліза» Хливнюка, – а в ресторанах та клубах. Там, де такої дівчини немає і не може бути».

І все-таки Хливнюк зустрів жінку, з якою захотів пов’язати життя. Мова про Ганну Копилову, дочку колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Вадима Копилова. Пара побралася у 2010-му, а у 2021-му розірвала шлюб. Проте за 11 років, проведених разом, Андрій та Ганна встигли двічі стати батьками: у них є син Іван та донька Олександра.

З появою дітей Хливнюк став буцімто серйознішим. «Раніше перенапруження я знімав… Як це називається?.. Безладний сексуальний досвід? Оne-night-стенди. Алкоп’ятниці. А зараз… Література. Йога. Діти – класний антистрес». Однак після розлучення Хливнюк закрутив роман з моделлю Наталією Гоцій. І як же це називається? – запитаємо словами Хливнюка.

Не вміє виховувати дітей

Артист та його нащадки від шлюбу з Ганною Копиловою (фото: instagram.com/andriihorolski)

Про роман із Хливнюком говорить і сама Гоцій. В інтерв’ю програмі «Світське життя» вона підтверджує зв'язок, проте уникає подробиць. А все тому, що Хливнюк, за її словами, «абсолютний соціофоб, який не любить виносити стосунки назагал». Втім, і любов до Гоцій була поставлена Хливнюком на паузу, все – через «шалені графіки» обох зірок, пояснювала жінка, зазначаючи, що другий шанс для їх роману вона все ж не виключає. Додамо від себе, що до інших перешкод на шляху двох сердець додалася ще й війна, про неї – трохи згодом.

Та якщо жінки в житті Хливнюка змінюються, схоже, калейдоскопічно, діти та спілкування з ними належать до тих вічних цінностей, від яких артист не відмовиться ніколи.

«Я зовсім не вмію виховувати дітей, – зізнається артист. – Більше, ніж дитячі питання, мене лякають власні відповіді – я розумію, що вони зовсім не педагогічні, хоч колись я хотів стати педагогом. Я шокований, це так складно! Перш ніж заводити дітей, треба навчитися їх виховувати та відучитися йти на поводу у власних емоцій. Я намагаюся не злитися, не ставати на один рівень розвитку із трирічною людиною. Загалом намагаюся не нависати: не хочу бути постійно «гавкучою» істотою, яка є вахтеркою з чужого під’їзду для свого сина».

З 2014 року відмовився від концертів у Росії

«Бумбокс» їздив з концертами у Москву, лідер гурту вірив, що дружба між українцями та росіянами можлива. Все змінив 2014 рік (фото з відкритих джерел)

Свого часу із дебютним альбомом «Меломанія» «Бумбокс» доїхав і до Москви, де, судячи з відгуків на форумах, сподобався місцевій публіці. Але це було ще задовго до вторгнення Росії у 2014-му. Позиція «Бумбоксу» стала чітко визначеною і однозначною вісім років тому назад.

В інтерв’ю «Світському життю» на питання про скасовані концерти Хливнюк відповів так: «Це не позиція гурту. Це позиція нас як громадян, як патріотів. Я не можу поїхати зараз. Я хочу, але я не можу. Тому що іде війна. На мою країну напали. Звісно, люди звертаються, люди хочуть, щоб відбувалися концерти. І я сподіваюся, що ця війна мине, віртуальні «вони» ввімкнуть знову дружбу народів і колись це загоїться. Не тому, що мені буде зручно давати знов концерти. Я не думаю, що тепер це буде зручно. А для того, щоб люди помирилися. Це дуже важливо», – запевнив Хливнюк.

Зауважимо, що ця цитата датується 2014 роком. Пізніше для Хливнюка (та й для інших митців) стало, мабуть, очевидно, що «дружба народів» не «увімкнеться» більше ніколи і вже ніщо не загоїться. Саме з таким розумінням і пов’язані наступні сторінки з життя Хливнюка.

Пішов до тероборони, отримав поранення, вирушив на Схід

Хливнюка зачепили уламки снаряду (колаж: novynarnia.com)

«Я пишаюся бути частиною добровольців, які посилюють патрульну поліцію міста Київ. Ми займаємось охороною правопорядку, забезпечуємо гуманітарну допомогу громадянам. Бо в столиці ще залишилося багато людей, які перебувають у бомбосховищах. Вони вимагають уваги: продуктів, медикаментів і навіть евакуації з тих місць, де точаться гарячі бої. Це постійна робота. Підрозділ спить по черзі щогодини», – розповів Хливнюк, ставши до лав окремого підрозділу столичного управління патрульної поліції.

В інтерв’ю «Суспільному» артист також додав, що не розгубився 24 лютого. Подбав про те, аби відправити рідних в евакуацію і вирішив для себе, чим займатиметься за воєнного часу. «Я знав, що робити, усе, у принципі, зрозуміло було. Це як у рок-н-рольному турі: ти знаєш, о котрій прокидатися, коли саундчек. Ми готувалися взагалі всі вісім років до цього, хоча до останнього у це не вірилося», – сказав він.

Пізніше медіа повідомили про те, що Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу. Під вогонь росіян потрапила колона, у якій рухався музикант, і Хливнюк опинився в лікарні. «Так, справді, мене було поранено в обличчя, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко стану на ноги і повернуся в стрій», – пообіцяв він своїм фанатам. Тепер Андрій несе службу вже на Сході – так, принаймні, стверджує журналіст Юрій Кошмарченко.

«Зустрів у Києві Андрія Хливнюка, постояли, поговорили (ми знайомі), він беззлобно поскаржився, що не зміг купити в магазині поруч безалкогольного пива. Попрощалися, і він повернувся в гумштаб, звідки вийшов. А я тієї ж миті зрозумів: моя головна місія на цій війні — негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він такий скромно: «Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі Сходу», – розповів журналіст.

Здобув увагу Девіда Гілмора та об’єднав Pink Floyd

Hey Hey, Rise Up. Легендарний Pink Floyd записав пісню «за мотивами» Хливнюка. А Девід Гілмор до того ж ще й зателефонував до співака (фото з відкритих джерел)

Як вже було сказано вище, Pink Floyd записав пісню та кліп «Hey Hey Rise Up» на пісню «Ой у лузі червона калина», виконану Хливнюком. Проте родзинка цієї події у тому, що заради такої нагоди Pink Floyd зібрався разом після 28-річної перерви.

Гурт Pink Floyd оприлюднив кліп на пісню, присвячену Україні

«Ми, як і багато хто з них (українців), відчуваємо лють і розчарування після цього підлого акту вторгнення у незалежну, мирну демократичну країну. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу», – зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

Але і це ще не кінець історії. Якраз коли Хливнюк перебував у лікарні після поранення, Девід Гілмор із ним зв’язався. Хливнюк розповів, що отримав повідомлення про бажання Гілмора поспілкуватися з ним. Після цього Хливнюк у соцмережах поділився скріншотом зі своєї відеорозмови із легендарним музикантом. І повідомив, що вони разом підтримають Україну.

«Поранення — не привід, попрацюємо з легендарним Девідом Гілмором, підтримаємо Україну гучно і на весь світ! Дякую, пане Гілмор!!! Мрії збуваються!!!», — написав він у пості. «Ой, що буде», — додав Хливнюк у сторіс Instagram.

Хотілось би вірити, що у Хливнюка із Гілмором, а також в українців та цивілізованого світу, який нас підтримує, все буде гаразд. Бо червону калину ми неодмінно піднімемо, а нашу славну Україну – розвеселимо. Іншого тут просто не дано.

Наталія Лебідь, для «Главкома»