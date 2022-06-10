У Запорізькій області на Трійцю діятиме подовжена комендантська година

У чотирьох районах Запорізької області запроваджується подовжена комендантська година

У Запорізькій області запроваджується подовжена комендантська година – з вечора суботи, 11 червня, і до ранку понеділка, 13 червня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

«На більшості території Запорізької області в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година. Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю й безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області», – написав чиновник у своєму Telegram.

Зокрема, подовжена комендантська година діятиме на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів Запорізької області. Вона почнеться о 22:00 годині 11 червня 2022 року та закінчиться о 05:00 годині 13 червня.

Очільник ОВА нагадав, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

«Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Бережіть себе та пам’ятайте, що Україна обов’язково переможе усіх ворогів!» – додав Старух.

Як відомо, 12 червня християни східного обряду відзначають Трійцю – одне з найважливіших церковних свят. Воно відзначається на 50-й день після Великодня.

Нагадаємо, раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Додамо, що 5 червня президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Запорізьку область. Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.