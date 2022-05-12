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    Події в Україні

    180 окупантів та майже 30 одиниць техніки: втрати рашистів за добу на сході

    Українські військові щодня знищують ворога - 180 окупантів та майже 30 одиниць техніки: втрати рашистів за добу на сході
    Українські військові щодня знищують ворога
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні наші захисники відбили шість атак росіян

    На сході протягом доби, 12 травня, Збройні сили України відбили шість атак російських військових. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    За добу втрати ворога склали:

    • особового складу – до 180;
    • танки – 6;
    • БМП – 6;
    • БТР – 2;
    • МТЛБ – 2;
    • САУ – 3;
    • РСЗВ – 1;
    • мінометні розрахунки – 4;
    • АТТ – 3.

    Нагадаємо, вчора на сході було вдале «полювання».

    Наші захисники знищили склад з боєприпасами та спостережний пост.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    180 окупантів та майже 30 одиниць техніки: втрати рашистів за добу на сході