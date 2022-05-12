180 окупантів та майже 30 одиниць техніки: втрати рашистів за добу на сході
Українські військові щодня знищують ворога
фото з відкритих джерел
Сьогодні наші захисники відбили шість атак росіян
На сході протягом доби, 12 травня, Збройні сили України відбили шість атак російських військових. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
За добу втрати ворога склали:
- особового складу – до 180;
- танки – 6;
- БМП – 6;
- БТР – 2;
- МТЛБ – 2;
- САУ – 3;
- РСЗВ – 1;
- мінометні розрахунки – 4;
- АТТ – 3.
Нагадаємо, вчора на сході було вдале «полювання».
Наші захисники знищили склад з боєприпасами та спостережний пост.
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