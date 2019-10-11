«Ліфт» поїде дуже швидко: Бно-Айріян анонсував призначення нових голів районів



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Голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян очікує підписання президентом подання на призначення нових голів райдержадміністрацій

Незабаром будуть призначені нові голови районних держадміністрацій Київщини

Невдовзі у Київській області запрацює соціальний «ліфт», і будуть призначені нові голови районних держадміністрацій. Про це повідомив голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян і додав, що «ліфт» поїде дуже швидко.

«Соціальний ліфт поїде дуже швидко. Я прийняв близько 30 кандидатів, найближчим часом будуть призначення. Орієнтовно – протягом місяця», - сказав він УНН.

За його словами, треба чекати, коли президент підпише подання.

«Я побачив, що по Житомирській області пішов процес. Зараз будуть швидкі призначення всі», - додав голова Київської ОДА.

Нагадаємо, у серпні очільник Київської ОДА Михайло Бно-Айріян оголосив відбір кандидатів на посади голів 25 районів Київщини. Кожен охочий міг подати свою кандидатуру на проект LIFT.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Він 10 липня приїхав у Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

Відповідно до декларації на Михайла Бно-Айріяна записані дві квартири, земельна ділянка 10 соток у Броварському районі, а також автомобіль Range Rover 2011 року випуску, декларованою вартістю 600 тис. грн. Також він задекларував Дослідницьку працю «Стратегії енергетичної дипломатії України», яку оцінив у 54,3 тис. грн. Окрім того Бно-Айріян задекларував 900 тис. грн і $80 тис. готівкою, 110 тис. грн у дорогоцінних металах і 1,34 млн грн на банківських рахунках в Ощадбанку.

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