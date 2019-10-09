Новий губернатор Київщини розповів, як зекономив бюджетні 2 млн грн



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Губернатор Київщини закликав громадськість слідкувати за проведенням закупівель

Бно-Айріян скасував два тендери на 2 млн грн

Керівник Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян підписав розпорядження, яким відмінив два тендери, визнавши закупівлі на 2 млн грн недоцільними.

Мова йде про закупівлю «Проведення маркетингового дослідження туристичного потенціалу Київської області» вартістю 1 млн грн та «Розробки пропозицій щодо оцінки ризиків в галузях економіки при здійсненні інвестиційної діяльності» вартістю 900 тис грн. Про це повідомляє пресслужба КОДА.

«Про ці тендери мені повідомили журналісти, за що я їм вдячний. Я не проти маркетингових досліджень і розвитку туристичного потенціалу області, але проти витрачання на це мільйонів гривень з бюджету. Отже, два мільйони гривень збережені для Київської обласної державної адміністрації, і ми подумаємо, як раціонально їх використати», – повідомив Бно-Айріян.

Він закликав журналістів, експертів та громадськість і надалі слідкувати за проведенням закупівель.

До слова, керівником апарату Київської обласної держадміністрації став ексглава патронатної служби Олександр Храпач. У зв'язку з цим місце керівника патронатної служби планує отримати Наталія Пастуховська, колишня співробітниця «Укренерго».

Як повідомляв «Главком», Антон Тараненко пішов з посади начальника Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про його звільнення з 19 липня 2019 року. Тепер Тараненко очолює Київську обласну регіональну асоціацію розвитку туризму.