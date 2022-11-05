Лівий берег Києва екстрено відключать від енергопостачання 

Планові графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують

У суботу ввечері на лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла. Про це повідомляє компанія Yasno.

Відключення електроенергії вводяться за вказівкою «Укренерго».

«За вказівкою «Укренерго» на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та семи областях. «Укренерго» повідомляло, що відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Також відомо, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.