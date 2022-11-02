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Відбудова енергетики та системи ППО: Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відбудова енергетики та системи ППО: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України
Офіс президента

Учасники засідання розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Головнокомандувач Збройних сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Було узгоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України. Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: енергетика Україна окупанти росія Володимир Зеленський війна

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