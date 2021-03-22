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    Марш підприємців проти локдауну не піде до Офісу президента: побоюються негативних асоціацій (фото)

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    Учасники акції підприємців збираються на майдані Незалежності - Марш підприємців проти локдауну не піде до Офісу президента: побоюються негативних асоціацій (фото)
    Учасники акції підприємців збираються на майдані Незалежності
    Фото: aspi.com.ua

    Замість анонсованого мітингу на Банковій ФОПи планують пікетувати Кабмін

    У понеділок, 22 березня, в центрі Києва відновилися акції протестів приватних підприємців з руху SaveФОП. Як повідомляє «Курс», учасники акції під гаслом «Скажи ні локдауну!» вимагають не закривати їх бізнес під час карантину.

    «Збереження права на працю, на підприємницьку діяльність, права на пересування. Крок за кроком ці права у нас забирають», – розповів лідер руху SaveФОП Сергій Доротич.

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    Марш підприємців проти локдауну не піде до Офісу президента: побоюються негативних асоціацій (фото)
    Марш підприємців проти локдауну не піде до Офісу президента: побоюються негативних асоціацій (фото)

    Станом на 09:10 В центрі Києва зібралося близько 200 чоловік. Доротич пов'язує нечисленність акції зі штучно створеними проблемами з боку влади.

    За його словами, учасники протесту пройдуть маршем до Кабміну, але під Офіс президента не підуть, щоб не асоціювати себе з суботнім погромом.

    «Автоперевізники відмовляються надавати нам свої послуги, так як на них тисне влада. Я планував, що буде більше людей, ми хотіли пройтися маршем по центру Києва, відвідати Кабмін і Офіс Президента, але після того вандалізму, який стався в суботу біля ОП, ми не хочемо себе з цим асоціювати. Тому ми пройдемо маршем тільки до Кабінету міністрів», – повідомив Сергій Доротич

    Основні вимоги підприємців, які з минулого грудня проводять безстрокову акцію на майдані Незалежності – скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти №3853-1(2), 3993, які за словами організаторів акції, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

    Нагадаємо, що 15 грудня під час акції SaveФОП поліція використала сльозогінний газ, аби розігнати мітингувальників.

    Як вже повідомлялося, 28 січня учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві масштабну акцію протесту.

    В той же день від Майдану Незалежності протестувальники пройшли до будівлі представництва Європейського союзу, Конституційного суду і посольства США.

    В суботу, 20 березня, під час мітингів на підтримку активіста Сергія Стерненка, було вандалізовано будівлю Офісу президента на вулиці Банковій.

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    Теги: Кабмін Київ бізнес протести у Києві поліція послуги влада Офіс президента
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