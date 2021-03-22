Клінінгові компанії готові відмити Офіс президента всього за 50 тис. гривень – журналіст

На роботи з прибирання навколо Офісу президента планується витратити два мільйони грн

Роботи, на які канцелярія президента збирається потратити два мільйони, можна виконати значно дешевше

Будинок Офісу президента, вандалізований під час акцій на підтримку увʼязненого активіста Сергія Стерненка, можна очистити від написів значно дешевше, ніж про це заявляють у канцелярії глави держави. Про це повідомив у Facebook журналіст В'ячеслав Лакомкін, який дослідив вартість послуг з клінінгу у столиці.

Журналіст списався з кількома клінінговими компаніями, задавши питання про усунення пошкоджень, нанесених учасниками акції біля будівлі Офісу Президента 20 березня.

«Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити граніт за 12 тис. гривень. За один робочий день! Двері реставрують повністю за 30 тис. Гривень. Разом - 42 тис. гривень! Нехай навіть 50 тис.», – написав Лакомкін.

Раніше в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».