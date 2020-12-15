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    Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)

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    Мітингувальники&nbsp;запалили жовто-блакитні фаєри - Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)
    Мітингувальники запалили жовто-блакитні фаєри

    Учасники акції протесту прийшли від Ради під Офіс президента

    Протестувальники, які влаштували акцію під Верховної Радою, вимагаючи спрощеної системи оподаткування малого і середнього бізнесу, прийшли під стіни Офісу президента. Там вони запалили жовто-блакитні фаєри.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Учасники акції протесту прямують вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку. Далі вони знову піднімуться до будівлі парламенту.

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    Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)
    Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)
    Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)
    Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Теги: Київ бізнес протести у Києві Офіс президента
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