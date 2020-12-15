Протестувальники запалили фаєри під вікнами Зеленського (фото)

Учасники акції протесту прийшли від Ради під Офіс президента

Протестувальники, які влаштували акцію під Верховної Радою, вимагаючи спрощеної системи оподаткування малого і середнього бізнесу, прийшли під стіни Офісу президента. Там вони запалили жовто-блакитні фаєри.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасники акції протесту прямують вниз на Хрещатик до Бессарабського ринку. Далі вони знову піднімуться до будівлі парламенту.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.