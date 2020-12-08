Масове тестування на коронавірус: що планується в Києві

Головний санітарний лікар Києва вважає, що масове тестування наразі в Києві не потрібне

Київ не отримував розпорядження центральної влади про тотальне тестування на коронавірус. Про це сайту «Сьогодні» сказав керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«З епідемічної точки зору, масове тестування населення на цей момент нам не потрібне. Тестування на коронавірус необхідне тільки для хворих громадян і тих, хто був з ними в контакті. Плюс для тих людей, які входять до груп ризику і потребують цього», – розповів він.

За його словами, група ризику – це люди, старші 65 років, а також особи з супутніми хронічними захворюваннями: хворобами серця, легенів, онкологія.

А група ризику за професіями – це медичні працівники, які контактують з хворими, а також соціальна сфера, яка контактує з великою кількістю людей – викладачі, вчителі, водії транспорту.

«Масово тестувати на коронавірус всіх – це дуже великі витрати і неефективно. Якщо ми протестуємо людину і отримаємо позитивний результат на Covid-19, то ми будемо повинні забезпечити хворому самоізоляцію і контролювати його як мінімум 10 днів. На жаль, через відсутність первинної ланки в нашій медицині, цього просто нікому робити. І таке тестування користі не принесе», – вважає Рубан.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

Проте, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.