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    Здоров'я

    Степанов: МОЗ не готує тотальне тестування населення на коронавірус

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    <p>МОЗ планує збільшувати кількість щоденних експрес-тестів на Covid-19</p> - Степанов: МОЗ не готує тотальне тестування населення на коронавірус

    МОЗ планує збільшувати кількість щоденних експрес-тестів на Covid-19

    Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування на коронавірус, заявив профільний міністр

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

    «Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування (на коронавірус, – ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається – збільшення кількості тестувань експрес-тестом, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити», – заявив Степанов.

    Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

    «Пріоритети ─ Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб», ─ зазначив Шмигаль.

    Як повідомлялося, Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

    «Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

    Нагадаємо, 2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Україна Максим Степанов населення коронавірус
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