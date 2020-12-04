Степанов: МОЗ не готує тотальне тестування населення на коронавірус

Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування на коронавірус, заявив профільний міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

«Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування (на коронавірус, – ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається – збільшення кількості тестувань експрес-тестом, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити», – заявив Степанов.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України готує проєкт масового тестування на Covid-19 у Києві та інших великих містах.

«Пріоритети ─ Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб», ─ зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

«Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», ─ додав прем'єр.

Нагадаємо, 2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

В Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.