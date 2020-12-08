ВООЗ виступає проти примусової вакцинації від коронавірусу

Керівництво різних країн має працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти примусового щеплення від коронавірусу. Про це в ефірі телеканалу NBC заявила директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Брайан.

Зазначається, що керівництво різних країн має працювати на те, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації.

За словами О’Брайан, особливі рекомендації щодо вакцинації можуть отримати працівники медичної сфери.

«Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію... Хоча звичайно, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно буде надавати рекомендації щодо проходження вакцинації», — сказала вона.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні, 8 грудня, першою у світі почне масову вакцинацію від Covid-19.

Як повдіомлялося 7 грудня, перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені у країни ЄС через три-чотири тижні.

До слова, у світі станом на 8 грудня коронавірус зафіксували у 67,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,5 млн осіб, а одужали понад 47 млн людей.