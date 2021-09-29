Масштабна зачистка Лісового масиву: вже знесено понад 100 МАФів (фото)

Демонтажні бригади підприємства працюють на п'яти локаціях щодня

На Лісовому масиві в Деснянському районі Києва триває демонтаж незаконних тимчасових споруд на п’яти локаціях, зокрема на території КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», на вулиці Миропільській та з боку вулиці Братиславської. Уже демонтовано понад 100 конструкцій, що розміщувалися там без дозвільних документів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Демонтажні бригади підприємства працюють на вказаних локаціях щодня. До робіт залучено великогабаритну техніку: кран, екскаватор, трактор, маніпулятори тощо. Усі демонтовані споруди перевозяться на штрафмайданчики підприємства. Окремі конструкції власники демонтують самостійно на вимогу приписів від інспекторів благоустрою. Зокрема, зараз прибирають конструкції на вулиці Шолом-Алейхема, що розміщувалися на тротуарі без жодних дозволів.

Щотижня з локацій вивозиться понад 20 вантажівок сміття, що залишається після проведених робіт та підприємницької діяльності.

Після завершення демонтажних робіт балансоутримувачі земельних ділянок зможуть відновити благоустрій та використовувати землі за призначенням. Звільнення цих локацій від незаконних МАФів покращить благоустрій житлового масиву, розвантажить рух та дасть змогу мешканцям вільно пересуватися тротуарами.

Нагадаємо, у червні депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.