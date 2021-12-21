Столична влада знову заговорила про карантинні спецперепустки у транспорт

У столичному транспорті можуть запровадити обмеження у разі погіршення епідемічної ситуації

Київська влада готова за потреби швидко запровадити спецперепустки чи обмежити роботу громадського транспорту

Столична влада затвердила тимчасовий порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи керування спеціальними перепустками «Карантин». Відповідне рішення затверджено протоколом засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 19 від 10.12.2021 року, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, наразі київська влада не планує запроваджувати спецперепустки чи обмежувати роботу громадського транспорту.

«Це технічне рішення, яке дозволить за виняткової потреби швидко запровадити такий інструмент. Наразі таких планів немає», – наголосив Кулеба.

Він додав, що запровадження обмежень залежить від рівня захворюваності та епідемічних показників.

«Наразі вакцинація – це єдиний спосіб запобігти майбутнім локдаунам та потраплянню у «червону зону». Закликаю всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це у найближчому пункті щеплення. Будьте свідомими – дотримуйтеся карантинних обмежень, бережіть себе та оточуючих. Місто зі свого боку готове до будь-яких сценаріїв розвитку», – сказав перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Нагадаємо, з 10 серпня в Києві запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Під час жорсткого карантину в Києві в листопаді спецперепустки у транспорт не вводилися.

Із 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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