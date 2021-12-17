П’ять місяців без талончиків. Скільки поїздок оплачено е-квитком

У листопаді в київському транспорті було використано майже 20 млн е-квитків

Уже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Скільки поїздок вже оплачено е-квитком

Від початку повного скасування паперових талонів е-квитком скористалися 119 млн разів. Лише за листопад у громадському транспорті було використано майже 20 млн е-квитків.

Також у міському застосунку «Київ цифровий» було згенеровано 10 млн QR-квитків. Зокрема, у застосунок користувачі додали вже понад 500 тис. транспортних карт.

Завдяки введенню е-квитка місто отримало інструмент для якісного аналізу. Стали зрозумілі наступні етапи розвитку муніципального транспорту, щоб зробити його зручнішим та привабливішим для киян та гостей міста.

Як придбати QR-квиток

«Київ цифровий» надає можливість придбати QR-квиток безготівково:

із банківської картки,

Apple Pay,

Google Pay.

QR-квитки в застосунку розроблені так, щоб користувачі могли купити їх миттєво – без потреби стояти в черзі до каси чи терміналу.

Як оплатити проїзд QR-квитком

Щоб оплатити проїзд QR-квитком із «Київ цифровий», потрібно:

відкрити екран із зображенням QR-квитка;

прикласти зображення QR-квитка до валідатора. У наземному транспорті – до нижньої дзеркальної частини валідатора, у метро – до дзеркальної частини на турнікеті;

дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.

QR-квитки в застосунку діють так само, як паперові, проте в екологічному режимі paperless. Ними можна оплачувати проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, міській електричці, фунікулері. Термін дії QR-квитка – 15 днів.

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.