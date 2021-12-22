Правоохоронці підігрують «маршруточній мафії»? У транспортному департаменті Києва пройшли обшуки

Обшуки відбулися у рамках провадження, порушеного за заявою перевізників

У вівторок, 21 грудня, Державне бюро розслідувань і прокуратура Києва провели обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Абсолютно порожнє кримінальне провадження порушене за заявою афілійованих перевізників «Авен Єзер» та «Ярославь Авто» про начебто неправильне розірвання договорів з ними. Якщо вчитатися в фабулу провадження, виходить, ДБР вважає і дослівно пише, що на його думку, Департамент транспортної інфраструктури «взяв на себе функції державних органів контролю і провів незаконні перевірки діяльності ПП «Авен Єзер» та ТОВ «Ярославь Авто», а потім склав недостовірні й незаконні висновки про порушення договорів. А хто ще мав це зробити, якщо не мерія Києва? Коли правоохоронна система починає «піддружувати» з мафією, виходять справжні «пєрли», – зазначив заступник голови КМДА.

Усов розповів, що правоохоронці під час обшуку шукали оригінали документів, повідомлень, зразки підписів і договори з іншими перевізниками, укладені замість розірваних.

За його словами, всі документи разом із поясненнями були надані.

«Два місяці тому всі п’ять членів сім’ї маршруточної мафії – «Авен Єзер», «Ярославь Авто», «Радонь», «Парк» та «Універсал Транс» – у судовому порядку заборонили місту здійснювати перевірки та розривати договори за всіма своїми маршрутами. На сьогодні вже чотири з п’яти ухвал визнані незаконними й скасовані в апеляції», – повідомив заступник голови КМДА.

Він також зауважив, що нещодавно був проведений черговий конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах Києва, і за його результатами в місто приходять ще 29 повнорозмірних автобусів.

«Із кожним конкурсом їх ставатиме більше. Та картель не здається, рятує свої корита. Зрештою комусь таки набридне. І точно не нам», – підкреслив Усов.

Нагадаємо, що Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу Господарського суду Києва, яка забороняла місту проводити будь-які перевірки та здійснювати контроль виконання договорів щодо перевізника ПП «Парк».

Нагадаємо, що 10 грудня в Києві відбувся конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування. Конкурсний комітет не допустив до конкурсу всіх перевізників, які запропонували «Богдани» і старі іржаві маршрутки

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