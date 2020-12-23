Майор, який п’яним збив трьох курсанток, може вийти під заставу

Суд дав майору можливість вийти з-під варти під заставу в 168 тис. грн

Шевченківський районний суд Києва провів чергове засідання у справі майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який напідпитку наїхав на трьох курсанток.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.

Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.

Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020 року, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.

Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.

Суддя після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із зобов’язанням здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.

Наступне засідання суду планується 25 січня.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Дівчат прооперували в госпіталі, двом із них ампутували ноги.

На останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.

Дії Холодного кваліфікують за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.

Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.