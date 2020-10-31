Справу майора, що збив трьох курсанток, скеровано до суду
Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі
Київські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо водія, який на території військового коледжу на вул. Зоологічній у Києві вчинив ДТП та травмував трьох курсанток.
Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.
«Ми з’ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок. Їх відразу з місця події госпіталізували», - розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у м. Києві Анатолій Андросович.
Слідчі столичної поліції провели автотехнічну експертизу технічного стану автівки та автотехнічну експертизу механізму дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці довели причетність правопорушника до скоєного злочину та оголосили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.
Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.
Дівчат прооперували в госпіталі, двом із них ампутували ноги.