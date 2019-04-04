Майже 200 тис. квітів у казкових сюжетах: у Києві відкриється виставка тюльпанів



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Киянам та гостям міста обіцяють, що виставка вразить своєю казковістю

19 квітня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» традиційно відчиняє двері дев’ята щорічна виставка тюльпанів, яку вже так полюбили жителі та гості столиці. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

«Цього року виставка тюльпанів має вразити своєю казковістю. Запрошуємо до чарівного світу казок, де прекрасна Попелюшка гуляє барвистими алеями з тюльпанів, де Аладін розсікає хмари на квітучому килимі, туди, де вітер дмухає у багряні вітрила, а золота рибка виконує будь які бажання. Пориньте у яскравий всесвіт з тюльпанів, втілений з сюжетів відомих казок, де навіть дорослі відчують себе, як у дитинстві, в дивовижному місці, де реальність зливається з казкою», - йдеться в анонсі виставки.

Протягом 3 тижнів гості «Співочого поля» зможуть насолоджуватись цвітінням понад 11 нових сортових тюльпанів загальною кількістю 180 000 квітів. На території виставки будуть працювати квітковий та хендмейд ярмарок, дитяча зона, кімната матері та дитини, мотузковий парк, розважальна програма та багато іншого.

Вартість вхідних квитків: дорослий – 75 грн, дитячий – 25 грн.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

Адреса: вул. Лаврська, 33

Час роботи: 09:00 до 20:00.

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