Черговий коронавірусний рекорд у Києві: 1083 хворих за добу

У Києві найбільша добова кількість нових хворих на коронавірус серед усіх регіонів України

За минулу добу, 12 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1083 людей. Це на 152 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 11 листопада було 931 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 48646 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус від початку епідемії та серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 18333 особи (за добу 354), померли 938 осіб (за добу 13).

У Київській області зафіксовано 23103 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 672 особи. За попередню добу збільшення складало 700 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9633 особи (за добу 177), померли 535 людей (за добу 11).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 512652 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 12 листопада зафіксовано 11787 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 листопада у Києві було підтверджено 47563 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 931 особи.

У Київській області було зафіксовано 22431 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 700 осіб.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 5 листопада – у 1002 людей.