Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

У столиці за минулу добу зафіксували 921 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921. Та 15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 50 620», – повідомив Кличко.

Захворіли: 525 жінок віком від 18 до 97 років, 343 чоловіка віком від 18 до 93 років, 25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Захворіли також 42 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків, – зазначив мер. – Дбайте про своє здоров’я! Не забувайте про дотримання елементарних правил. Це убезпечить вас та тих, хто поруч. Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Також відомо, що одужали 2633 особи (у попередній день 4962), а 95 – померло від ускладнень (вчора 191 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.