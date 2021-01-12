  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані МОЗ: за минулу добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

    • Розсилка
    Із ковідом вчора було госпіталізовано 1092 особи - Оперативні дані МОЗ: за минулу добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
    Із ковідом вчора було госпіталізовано 1092 особи
    Фото з відкритих джерел

    Очільник МОЗ повідомив, що вчора від ковіду одужало майже 16 тисяч українців

    За минулу добу в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

    Також з ковідом вчора було госпіталізовано 1 092 особи. Від ускладнень хвороби померли 184 пацієнти.

    Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 124 430 осіб;
    • одужало – 812 368 осіб;
    • летальних випадків – 20 019;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 898 випадків;
    • Вінницька область – 121 випадок;
    • Волинська область – 99 випадків;
    • Дніпропетровська область – 267 випадків;
    • Донецька область – 160 випадків;
    • Житомирська область – 72 випадки;
    • Закарпатська область – 134 випадки;
    • Запорізька область – 463 випадки;
    • Івано-Франківська область – 66 випадків;
    • Київська область – 284 випадки;
    • Кіровоградська область – 76 випадків;
    • Луганська область – 47 випадків;
    • Львівська область – 312 випадків;
    • Миколаївська область – 52 випадки;
    • Одеська область – 315 випадків;
    • Полтавська область – 520 випадків;
    • Рівненська область – 132 випадки;
    • Сумська область – 152 випадки;
    • Тернопільська область – 83 випадки;
    • Харківська область – 275 випадків;
    • Херсонська область – 73 випадки;
    • Хмельницька область – 18 випадків;
    • Черкаська область – 306 випадків;
    • Чернівецька область – 184 випадки;
    • Чернігівська область – 7 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.

     Читайте також: Повернення до життя відкладається. Черга за вакциною розтягнулась до 2024 року
    Теги: Київ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies