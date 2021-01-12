Оперативні дані МОЗ: за минулу добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
Очільник МОЗ повідомив, що вчора від ковіду одужало майже 16 тисяч українців
За минулу добу в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Також з ковідом вчора було госпіталізовано 1 092 особи. Від ускладнень хвороби померли 184 пацієнти.
Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 124 430 осіб;
- одужало – 812 368 осіб;
- летальних випадків – 20 019;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 898 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 267 випадків;
- Донецька область – 160 випадків;
- Житомирська область – 72 випадки;
- Закарпатська область – 134 випадки;
- Запорізька область – 463 випадки;
- Івано-Франківська область – 66 випадків;
- Київська область – 284 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 312 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 315 випадків;
- Полтавська область – 520 випадків;
- Рівненська область – 132 випадки;
- Сумська область – 152 випадки;
- Тернопільська область – 83 випадки;
- Харківська область – 275 випадків;
- Херсонська область – 73 випадки;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 306 випадків;
- Чернівецька область – 184 випадки;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.