Оперативні дані МОЗ: за минулу добу одужало втричі більше людей, ніж захворіло

Очільник МОЗ повідомив, що вчора від ковіду одужало майже 16 тисяч українців

За минулу добу в Україні виявлено 5 116 нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ одужала рекордна кількість людей – 15951 особа. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також з ковідом вчора було госпіталізовано 1 092 особи. Від ускладнень хвороби померли 184 пацієнти.

Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 124 430 осіб;

одужало – 812 368 осіб;

летальних випадків – 20 019;

проведено ПЛР-тестувань – 5 805 824.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що днем раніше, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Одужало тоді 4 819 осіб.