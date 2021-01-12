Вчені знайшли спосіб вдвічі скоротити поширення коронавірусу

Фахівці пропонують збільшити термін відстеження контактів заражених з двох до шести діб до появи симптомів

Вчені знайшли спосіб скоротити поширення коронавірусу вдвічі.

Про це повідомляють дослідники з США та Німеччини, яка опублікована в журналі Nature.

Згідно з даними експертів, застосування двонаправленого відстеження контактів може значно знизити ймовірність передачі вірусу. Вчені відзначають, що в більшості випадків розглядається тільки те, кого міг заразити хвора людина. Однак, на їхню думку, слід також відстежувати, хто заразив пацієнта.

Для цього фахівці пропонують збільшити термін відстеження контактів заражених з двох до шести діб до появи симптомів.

Дослідники побудували кілька моделей відстеження контактних осіб, які продемонстрували ефективність такого підходу. За їхніми даними, застосування двонаправленого методу скорочує ймовірність нових заражень майже вдвічі.

Раніше російські вчені заявили, що слабкі дози радіації здатні вбити коронавірус. За їхніми словами, новий спосіб позбутися від вірусу не шкодить людині. В ході спільного дослідження з колегами з Узбекистану вдалося їм виявити особливості впливу м'якого рентгена і ультрафіолету на коронавірус.