Лікар б'є на сполох: в Україні зростає кількість тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом
З середини вересня в Україні поступово збільшується кількість так званих «застряглих» пацієнтів у категорії 40-65 років
В Україні зростає кількість тяжкохворих на Covid-19, а саме пацієнтів в категорії 50-65 років.
Такі дані навела лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, з середини вересня в Україні поступово збільшується кількість так званих «застряглих» пацієнтів у категорії 40-65 років. Ці пацієнти перебувають у стаціонарах більше чотирьох тижнів та потребують активної респіраторної підтримки.
«Десь з середини листопада і по сьогоднішній день на тлі реального поступового зниження кількості хворих в стаціонарах з’являється непомірно велика кількість важких, «застряглих» пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними ситуаціями», – написала вона.
Вона додала, що в країні збільшується кількість рецидивів у паціентів після виходу з лікарень, які потребують повторної госпіталізації та відновлювальної терапії.
«З іншого боку, кількість одужалих хворих у віці 75-85 років та більше зростає», – додала Голубовська.
Нагадаємо. за позаминулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів. Одужало минулої доби 4 819 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.