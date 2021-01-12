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    Здоров'я

    Лікар б'є на сполох: в Україні зростає кількість тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом

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    В Україні зростає кількість тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом - Лікар б'є на сполох: в Україні зростає кількість тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом
    В Україні зростає кількість тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом

    З середини вересня в Україні поступово збільшується кількість так званих «застряглих» пацієнтів у категорії 40-65 років

    В Україні зростає кількість тяжкохворих на Covid-19, а саме пацієнтів в категорії 50-65 років.

    Такі дані навела лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, з середини вересня в Україні поступово збільшується кількість так званих «застряглих» пацієнтів у категорії 40-65 років. Ці пацієнти перебувають у стаціонарах більше чотирьох тижнів та потребують активної респіраторної підтримки.

    «Десь з середини листопада і по сьогоднішній день на тлі реального поступового зниження кількості хворих в стаціонарах з’являється непомірно велика кількість важких, «застряглих» пацієнтів у віці 50-65 років, які важко піддаються терапії, з частими тромбоемболічними ситуаціями», – написала вона.

    Вона додала, що в країні збільшується кількість рецидивів у паціентів після виходу з лікарень, які потребують повторної госпіталізації та відновлювальної терапії.

    «З іншого боку, кількість одужалих хворих у віці 75-85 років та більше зростає», – додала Голубовська.

    Нагадаємо. за позаминулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів. Одужало минулої доби 4 819 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

    Теги: лікар Ольга Голубовська хвороби коронавірус
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